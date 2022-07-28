28 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Виктор Бут, Бриттни Грайнер (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме высказались о возможном обмене Виктора Бута

Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника.

"Виктор Бут незаконно осуждён и много лет ждёт помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от "ЕР" Олег Морозов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осуждённых в России. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Бута.

Теги: Виктор Бут, Олег Морозов, обмен



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Ранее 28.07.2022 12:29 Мск МИД: Конкретного результата по обмену Бута пока нет

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