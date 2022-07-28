В Госдуме высказались о возможном обмене Виктора Бута

Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника.

"Виктор Бут незаконно осуждён и много лет ждёт помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от "ЕР" Олег Морозов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осуждённых в России. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Бута.