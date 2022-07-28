Площадь лесных пожаров в Югре выросла до четырех тысяч гектаров

Ситуация с лесными пожарами в Югре под контролем Авиалесоохраны, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов.

"На сегодняшний день в регионе действуют 18 лесных пожаров площадью 4004,2 гектара, из которых 11 возгораний площадью 3329,5 гектара локализованы. На действующих пожарах работают 434 сотрудника Базы авиационной и наземной охраны лесов региона и 102 мобилизованных человека, задействовано 6 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Жители Октябрьского и Березовского районов, а также в Нягани в соцсетях отмечают, что в воздухе стоит густая дымка и запах гари.

Общественник Антон Пантин со ссылкой на очевидцев сообщает, что лесной пожар в двух километрах от поселка Саранпауль в Березовском районе не могут потушить уже неделю: ситуация сложная. Погода сухая. Ветер сильный. Жители поселка опасаются за свои дома: "Мы столбы дыма видим из окон своих домов, а запах гари стоит уже неделю", - процитировал Пантин очевидца.

В то же время по словам начальника местной пожарной части, пожар уже несколько дней как локализован, поэтому угрозы для населённого пункта не представляет. Площадь, пройденная огнем, составляет 75 га.