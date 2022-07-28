28 Июля 2022
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

На поддержку сельского хозяйства в Свердловской области дополнительно выделят 11 миллиардов рублей

В качестве финансовой поддержке сельскому хозяйству Свердловской области дополнительно выделят 11 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, 7,6 млрд правительство возьмет из регионального бюджета, а оставшиеся 3,3 млрд - из внебюджетных источников. Рассчитывает область и на федеральную поддержку. Местные агрофирмы, занимающиеся растениеводством, животноводством и мясным скотоводством будут получать дополнительные средства вплоть до 2027 года. Поддержку получат и небольшие фермы и начинающие аграрии.

"Наша общая задача — производить больше местных уральских продуктов, а это можно сделать, только если в сельскую местность поедут профессионалы. Я недавно говорил, что надо выплачивать "подъемные" молодым специалистам, готовым работать в селах. Сейчас мы активно разрабатываем эту программу. В идеале мы должны кормить не только себя, но и всю Россию", - заявил губернатор.

Напомним, что Средний Урал уже договорился о поставке молочной продукции "Ирбитского завода" в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В ближайшее время из Свердловской области отправятся сухое обезжиренное молоко, мороженое, сливочное масло и сгущенное молоко с сахаром.

Теги: сельское хозяйство, поддержка



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