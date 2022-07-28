H&M продает свой бизнес в России, - "Ъ"

Шведская розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M выставила свой бизнес в России на продажу, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и запасы товаров общей стоимостью $210 млн.

По предположению источника газеты, предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ретейлеры, в частности, Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela, а также группа "Спортмастер". Однако эксперты полагают, что будет нереально найти покупателя сразу на все активы без дальнейших поставок продукции в России.

Напомним, 18 июля ретейлер сообщил, что окончательно прекращает деятельность в России. Компания объявила, что откроет офлайн-магазины для проведения распродаж. При это позднее выяснилось, что фактически распродажи не будет, товары будут продаваться по полной цене.