СМИ: Орбан объявил войну Западу

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Путин, Орбан (2015) | Фото: кремль

СМИ: Орбан объявил войну Западу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с большой и сенсационной речью в Румынии, в которой фактически объявил войну западным "ценностям". Об этом пишет The American Conservativе.
Читайте также:

Орбан выступил перед венграми Трансильвании, которая когда-то была частью Венгрии. И он очень четко описал то, где сегодня находится Запад и какое место занимает его страна. Продолжительность жизни в мире выросла, голодающих стало меньше, но у него и многих людей ощущение, что мир идет не туда.

"Западная цивилизация теряет свою силу, свою производительность, свой авторитет, свою способность действовать", - сказал Орбан.

Он рассказал, что, несмотря на это, Запад навязывает всем свои представления. В 2014 году в Венгрию приехал высокопоставленный представитель правительства США и небрежно сунул под нос венгерскому главе МИД бумагу, сказав, что в Конституцию Венгрии следует внести поправки по содержащимся в ней пунктам, после чего дружба с США будет восстановлена. Поэтому весь мир сопротивляется этому диктату "чуждых ему западных ценностей".

Также Запад утратил контроль над энергоносителями, сказал Орбан и перешел к демографии.

"Нравится нам это или нет, но народы мира можно разделить на две группы: на тех, которые способны биологически поддерживать свою численность, и тех, которые этого делать не в состоянии. К числу последних принадлежим и мы... Это та мысль, которую либеральный Запад просто не может постичь: что его люди могут перестать существовать на своей родине. Ведь никто и нигде никогда не приветствовал эту мысль — за исключением либеральных жителей Запада, которые настолько полны ненависти к себе, что уговаривают себя капитулировать и самоуничтожиться", - заявил венгерский премьер.

ЕС хочет также навязать всем странам мигрантов, которые меняют культурный и расовый облик Европы, и продвигает половые извращения, подчеркнул Орбан.

Автор поддерживает решимость Орбана защищать интересы Венгрии и критикует беспардонное вмешательство США в дела других стран. Возможно, Орбан скоро выступит с подобно речью на конференции Conservative Political Action Conference (Всемирная конференция консервативного политического действия, ежегодно проводимая с 1974 года под спонсорством Американского консервативного союза) в Далласе, куда он собирается приехать.

Теги: Венгрия, Виктор Орбан, Запад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети