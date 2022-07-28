СМИ: Орбан объявил войну Западу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с большой и сенсационной речью в Румынии, в которой фактически объявил войну западным "ценностям". Об этом пишет The American Conservativе.

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Орбан выступил перед венграми Трансильвании, которая когда-то была частью Венгрии. И он очень четко описал то, где сегодня находится Запад и какое место занимает его страна. Продолжительность жизни в мире выросла, голодающих стало меньше, но у него и многих людей ощущение, что мир идет не туда.

"Западная цивилизация теряет свою силу, свою производительность, свой авторитет, свою способность действовать", - сказал Орбан.

Он рассказал, что, несмотря на это, Запад навязывает всем свои представления. В 2014 году в Венгрию приехал высокопоставленный представитель правительства США и небрежно сунул под нос венгерскому главе МИД бумагу, сказав, что в Конституцию Венгрии следует внести поправки по содержащимся в ней пунктам, после чего дружба с США будет восстановлена. Поэтому весь мир сопротивляется этому диктату "чуждых ему западных ценностей".

Также Запад утратил контроль над энергоносителями, сказал Орбан и перешел к демографии.

"Нравится нам это или нет, но народы мира можно разделить на две группы: на тех, которые способны биологически поддерживать свою численность, и тех, которые этого делать не в состоянии. К числу последних принадлежим и мы... Это та мысль, которую либеральный Запад просто не может постичь: что его люди могут перестать существовать на своей родине. Ведь никто и нигде никогда не приветствовал эту мысль — за исключением либеральных жителей Запада, которые настолько полны ненависти к себе, что уговаривают себя капитулировать и самоуничтожиться", - заявил венгерский премьер.

ЕС хочет также навязать всем странам мигрантов, которые меняют культурный и расовый облик Европы, и продвигает половые извращения, подчеркнул Орбан.

Автор поддерживает решимость Орбана защищать интересы Венгрии и критикует беспардонное вмешательство США в дела других стран. Возможно, Орбан скоро выступит с подобно речью на конференции Conservative Political Action Conference (Всемирная конференция консервативного политического действия, ежегодно проводимая с 1974 года под спонсорством Американского консервативного союза) в Далласе, куда он собирается приехать.