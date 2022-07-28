Глава Ростуризма полагает нецелесообразным создание "чёрного списка" отелей

Глава Ростуризма Зарина Догузова полагает, что создавать "чёрный список" отелей нецелесообразно. Она высказалась в своём Telegram-канале.

"Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер", - полагает Догузова.

Каждый такой случай рассматривается отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны.

"Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс – турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", - пишет Догузова.