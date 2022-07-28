28 Июля 2022
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Политика За рубежом
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

В США анонсировали создание третьей лидирующей партии

В США может появиться еще одна, третья лидирующая партия. Ее лидерами могут стать бывшие члены двух других крупнейших политических сил – демократов и республиканцев.

По данным Reuters, новая партия может получить название Forward ("Вперед"). Ее возглавят предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Новая партия может принять участие в выборах 2024 года во всех 50 штатах.

Основатели партии полагают, что сейчас общество расколото существующими политическими лагерями, и у людей есть запрос на некую объединяющую силу. Впрочем, у Forward довольно размыто сформулированы цели: процветающая экономика и уверенность американцев в работе правительства.

Сейчас в США более 40 общенациональных партий, но никто из них не может объективно соревноваться с демократами и республиканцами. Периодически достичь успехов на выборах получается у Конституционной, Либертарианской партии и Партии "зеленых". 

Теги: сша, политика, партия, демоктраты, республиканцы, двухпартийная система



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