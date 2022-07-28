28 Июля 2022
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Политика В России Москва
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей обсудят публично

Депутаты Госдумы планируют организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и выйти на их рассмотрение в ходе осенней сессии.

"У нас в планах – организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за её распространение, будут приняты", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Политик напомнил, что один законопроект на эту тему уже был внесен в Госдуму в июле. Авторами выступили депутаты Ольга Алимова, Алексей Корниенко, Нина Останина (все – от КПРФ), Николай Бурляев, Яна Лантратова (оба – от "Справедливой России – За правду") и Алексей Журавлёв (ЛДПР). Проектом предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Также авторы документа предлагают установить запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".

"Знаю, что председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн подготовил законопроекты, которые сейчас проходят согласование в правительстве", - добавил Володин.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, традиционные ценности



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Ранее 18.07.2022 16:23 Мск В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений


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