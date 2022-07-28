В Екатеринбурге "заминировали" здание "Областной газеты"

Из здания на Малышева, 101 в Екатеринбурге вывели всех сотрудников. Как сообщают очевидцы, на почту компаний поступили сообщения о минировании.

В этом же здании находится и редакция "Областной газеты", где также подтвердили информацию о тревожном письме. Как рассказал Накануне.RU один из журналистов, его рабочий день должен был начаться в обед, однако перед выходом ему позвонили и сказали работать сегодня из дома.

На данный момент людей все еще не пускают в здание, ожидая приезда спецслужб. Людей также эвакуировали из бизнес-центра "Арена" на 8 Марта, 49 и из здания на Красноармейской, 92а.

В ГУ МВД по Свердловской области пока воздержались от комментариев.