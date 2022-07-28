28 Июля 2022
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2021) | Фото: Telegram/Mash

Трамп: США повторят судьбу СССР

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут повторить судьбу СССР. Об этом он заявил в своем большом выступлении в Вашингтоне.

Трамп назвал многие проблемы США: огромную преступность, коррупцию государства, инфляцию, мигрантов, образование, наркоманию, бездомных, разделенность общества по важным вопросам. Также он назвал политику Джо Байдена в отношении Украины безумной.

"Наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Мы превратились в упадочное государство, страну-неудачницу", - сказал Трамп, мотивируя свое решение продолжить политическую деятельность.

Он резко раскритиковал сексуализацию детей, пропаганду "смены пола".

"Мы — страна, которая вынуждена выпрашивать нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других... Мы — страна, у которой больше нет свободной и честной прессы... Мы — страна, которую никто в мире больше не слушает и не уважает. Мы — страна, которая во многих смыслах превратилась в шутку" - сказал, в частности, Трамп в своей речи.

Он снова повторил, что никогда не позволил бы начаться военному конфликту на Украине, "а на очереди, кстати, Китай с Тайванем".

Ранее The Wall Street Journal написала, что если в ноябре по итогам промежуточных выборов в Конгресс Республиканская партия вернет себе контроль над Палатой представителей, то она больше не позволит администрации Байдена тратиться на военную помощь Украине или существенно уменьшит ее.

Теги: США, Дональд Трамп



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