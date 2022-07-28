Жители Белгорода сообщили о сработавшей в городе системе ПВО

Жители Белгорода сообщили о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО).

Пользователи соцсети "ВКонтакте" рассказали, что до этого слышали несколько хлопков.

О пострадавших и разрушениях информации на данный момент не поступало.

Напомним, украинские военные рано утром 3 июля нанесли удары баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами по Белгороду. Российскими средствами ПВО они были уничтожены. Обломки одной из ракет упали на жилой дом в городе. Погибли пять человек.