28 Июля 2022
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Транснефть – Сибирь оказало финансовую помощь сельской школе в Курганской области (2022) | Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" оказало финансовую помощь сельской школе в Курганской области

"Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы выделило около 1 млн рублей на проведение ремонта в здании средней общеобразовательной школы (СОШ) им. Героя Советского Союза И.А. Малышева, расположенной в селе Чаши Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе копании.

Благотворительные средства направлены на замену 25-ти оконных конструкций в деревянном исполнении на современные качественные стеклопакеты в здании школы. В предыдущие годы при участии "Транснефть – Сибирь" в учебных классах уже заменено 125 окон.

"Коллектив педагогов, родителей и учеников Чашинской школы выражает огромную благодарность "Транснефть – Сибирь" за постоянное участие в нашей жизни уже на протяжении многих лет. В этом году при поддержке нефтепроводчиков мы завершили замену окон в здании нашей школы, теперь в зимний период во всех учебных классах будет тепло и уютно", - отметила директор "Чашинская средняя общеобразовательная школа им. И.А. Малышева" Нина Беркутова.

Транснефть – Сибирь оказало финансовую помощь сельской школе в Курганской области(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

В Чашинской СОШ обучаются дети работников линейной производственно-диспетчерской станции "Чаши" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. "Транснефть – Сибирь" оказывает финансовую помощь образовательному учреждению на регулярной основе. Ранее в рамках корпоративной благотворительной программы "Транснефть" развития школьного образования на выделенные предприятием средства в размере 6,3 млн рублей школа провела ремонт кабинетов точных наук и оснастила их лабораторным и демонстрационным оборудованием.

Преподаватели и ученики Чашинской СОШ регулярно принимают участие в волонтерских акциях, организованных "Транснефть – Сибирь". Так, в рамках поддержки российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, дети приняли активное участие в акции "Письмо солдату". Сейчас школьники вместе с преподавателями участвуют в акции по сбору художественной, научно-популярной и детской литературы "Книги – Донбассу" для пополнения фондов библиотек Луганской и Донецкой народных республик.

Теги: Транснефть – Сибирь, финансовая помощь, сельская школа



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