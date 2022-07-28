Корея поможет Екатеринбургу построить чек-ап центр для работников промышленных предприятий

В Екатеринбурге может появиться медицинский чек-ап центр мирового уровня для диагностики заболеваний работников промышленных предприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале "Международные связи Екатеринбурга", где также описана встреча властей города с представителями корейской делегации.

Инициатива по строительству принадлежит IT-компании Korea Telecom (KT Corporation), которая готова помочь с реализацией проекта. Работа Центра будет направлена на диагностирование заболеваний сотрудников на ранней стадии и профилактическое лечение. Власти считают, что такие медицинские обследования способствуют повышению производительности труда и росту продолжительности жизни населения.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU рассказали, что чек-ап центр может появиться по соседству со Свердловским областным онкологическим диспансером в Академическом районе. на площади в 15 тыс. кв.м. Инициативу поддержало и министерство здравоохранения Свердловской области.

"Для нас важна реализация подобного проекта. Сегодня в той части города у нас активно формируется полноценный медицинский кластер: там проще решить и земельные вопросы, и вопросы обеспечения коммуникациями. Этот центр может иметь не только городское или региональное значение, но и для всего Уральского федерального округа", – процитировали в мэрии слова градоначальника Алексея Орлова.