Немцы раскололись в вопросе поддержки Украины

Немецкое общество расколото в своем отношении к поддержке Украины. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на данные опроса.

Согласно опросу, сами немцы в большинстве своем считают, что общество расколото по многим проблемам. Только 17% думают, что существует довольно широкий консенсус. Самые спорные вопросы: ковид (78%), миграция (65%) и поддержка Украины против России (56%).

Опросы последних месяцев о военном конфликте на Украине и его последствиях выявили разрыв между восточными и западными немцами, который до сих пор был незаметен даже в отношении ковида.

В Восточной Германии значительно больше респондентов (34%), чем в Западной (18%), считают, что федеральное правительство делает не слишком мало для Киева, а слишком много.

Самые большие разногласия между Востоком и Западом проявляются в вопросе поставок оружия. В Западной Германии их поддерживали от 54% до 61% во всех опросах с начала мая. Но только 32% восточных немцев поддерживают поставку тяжелого вооружения Киеву.

Власти Германии поддерживают Украину и обещают продолжать поставлять оружие, но одновременно заявляют, что это не должно нанести урон обороноспособности самой Германии, поэтому дальнейшее увеличение под вопросом. Так, глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламберт сказала, что у Германии заканчиваются ресурсы для помощи Украины. В связи с этим на Украине многие критикуют немцев и подозревают в желании помириться с Россией за счет Украины.