КНДР готова к любым военным столкновениям с США, - Ким Чен Ын
КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.
"КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать национальные силы ядерного сдерживания", - подчеркнул северокорейский лидер.
Ким Чен Ын также предупредил, что армия Южной Кореи "будет уничтожена" в случае попытки напасть на КНДР, пишет Regnum.
В июне аналитики в США заявили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям.
Reuters сообщало, что Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам.