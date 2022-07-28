28 Июля 2022
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Политика За рубежом
Ким Чен Ын на открытии моста (2018) | Фото: kcna.kp

КНДР готова к любым военным столкновениям с США, - Ким Чен Ын

КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.

"КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать национальные силы ядерного сдерживания", - подчеркнул северокорейский лидер.

Ким Чен Ын также предупредил, что армия Южной Кореи "будет уничтожена" в случае попытки напасть на КНДР, пишет Regnum.

В июне аналитики в США заявили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям.

Reuters сообщало, что Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам.

Теги: кндр, сша, ким чен ын



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