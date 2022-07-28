На Южном Урале суд приговорил к 7,5 годам колонии водителя, который сбил пенсионерку и скрылся

В Челябинской области суд приговорил к 7,5 годам в колонии общего режима жителя Еманжелинска за смертельный наезд на пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый за рулем PORSCHE CAYENNE, двигаясь по автодороге на территории села Еманжелинка со скоростью 112 км/ч, псбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась, а водитель с места ДТП скрылся.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Государственный обвинитель просил назначить водителю наказание в виде 10 лет в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.