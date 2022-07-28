Краснов заявил о чёрном рынке оружия на Украине

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Киргизию высказался о ситуации на Украине. В России по фактам истребления киевским режимом жителей Донбасса расследуется более 1 тыс. уголовных дел, установлены многочисленные факты убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны неонацистов.

"Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наёмников из государств СНГ. Фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего, западные, стали появляться и на чёрном рынке", – заявил Краснов, его слова опубликованы в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Это, говорит Краснов, лишний раз подтверждает необходимость действовать перед лицом этих угроз сообща, принимать скоординированные решения.