28 Июля 2022
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Армия и ВПК Украина
Игорь Краснов (2022) | Фото: t.me/genprocrf

Краснов заявил о чёрном рынке оружия на Украине

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Киргизию высказался о ситуации на Украине. В России по фактам истребления киевским режимом жителей Донбасса расследуется более 1 тыс. уголовных дел, установлены многочисленные факты убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны неонацистов.

"Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наёмников из государств СНГ. Фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего, западные, стали появляться и на чёрном рынке", – заявил Краснов, его слова опубликованы в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Это, говорит Краснов, лишний раз подтверждает необходимость действовать перед лицом этих угроз сообща, принимать скоординированные решения.

Теги: Игорь Краснов, Генпрокуратура РФ



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