Депутат предложил лишить Telegram-каналы анонимности

Депутат красноярского горсовета Семен Сендерский (ЛДПР) готовит обращение в Минцифры России, в котором хочет потребовать ввести ответственность для авторов Telegram-каналов. Он считает опасной анонимность Telegram-каналов, поскольку они порождают "вбросы и слухи".

"Подписчиков вводят в заблуждение, ими манипулируют. Анонимность в "Телеграмах" опасна. Буллинг, травля, агрессивное преследование, вбросы и слухи – все это последствия безответственного жонглирования информацией анонимов", - цитирует депутата издание Dela.ru.

Однако не все парламентарии готовы поддержать борца с анонимностью. Так, сенатор от Красноярского края, автор неанонимного Tekegram-канала Андрей Клишас написал: "Лучше бы Сендерский занимался актуальными вопросами города Красноярска".

Ранее коллега Клишаса, председатель комиссии Совета Федераци по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков тоже нахваливал Telegram. По его мнению, этот мессенджер является политически нейтральным. "Telegram не пытается навязывать свою точку зрения, там нет механизма рекомендаций. Поэтому у Telegram большое будущее", - полагает сенатор.