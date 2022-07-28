28 Июля 2022
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почта России, Почтальон (2017) | Фото: orensmi.ru

В Пыть-Яхе почтальоны уволились из-за требований продавать тушенку и гречку

В Пыть-Яхе произошло массовое увольнение сотрудников "Почты России" в пятом микрорайоне города.

Об этом сообщили в группе "ПП Пыть-Ях", передает корреспондент Накануне.RU. По информации автора поста, работников почты уволили за отказ ходить по квартирам и предлагать людям гречку и тушенку.

"Почтальон обязан в месяц продавать товар на 10 000 рублей, а с сентября на 15 000 рублей. Не прошло и двух часов, как начали искать новых! Желающих, конечно, пока нет. Таких "дурочек" как мы им еще поискать, которые работают и за троих, и за четверых бесплатно, так как полного штата не было уже давно. За 24 000 рублей обязанностей у почтальона не перечислить: разгрузить машину, разобрать, подложить, разнести свой участок, а теперь еще и на плечо повесить сумку с товаром (именно от этого мы оказались). Вернуться, разнести пенсию, если есть доставка - посылки, мелкие пакеты, если клиент захотел доставку на дом. И все это несмотря на погоду. И на почте выдавать по извещениям. Утром и вечером надо теперь фотографироваться - это электронный табель, по которому будет начисляться зарплата. Переработку никто не оплатит, а вот если ушла раньше - это обязательно зафиксируют", - сообщила бывшая сотрудница почты.

Она также пожаловалась на отношение начальства к сотрудникам. В комментариях интернет-пользователи в основном поддержали сотрудников почты. Некоторые подписчики начали предлагать вакансии уволенным почтальонам.

Получить оперативный комментарий в окружном отделении "Почты России" по ситуации не удалось. Направлен запрос.

Теги: Почта России, почтальон, Пыть- Ях, гречка, тушенка



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