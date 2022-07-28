В Черногории начали замораживать недвижимость россиян, попавших под санкции

Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

В июне глава черногорского МИДа Филип Аджич заявил, что в Черногории заморозят 44 объекта недвижимости, принадлежащих российским гражданам.

В апреле власти Черногории приняли пакет санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Стоит отметить, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Черногории. Так, за первые четыре месяца 2022 года россияне и компании из РФ инвестировали в экономику европейского государства 41,6 млн евро. Половину денег граждане РФ вложили в покупку недвижимости, за что отдали 20 миллионов, сообщает Regnum со ссылкой на данные Центрального банка (CBCG).