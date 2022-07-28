28 Июля 2022
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Политика За рубежом
флаг Черногории (2019) | Фото: viza.guru

В Черногории начали замораживать недвижимость россиян, попавших под санкции

Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

В июне глава черногорского МИДа Филип Аджич заявил, что в Черногории заморозят 44 объекта недвижимости, принадлежащих российским гражданам.

В апреле власти Черногории приняли пакет санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Стоит отметить, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Черногории. Так, за первые четыре месяца 2022 года россияне и компании из РФ инвестировали в экономику европейского государства 41,6 млн евро. Половину денег граждане РФ вложили в покупку недвижимости, за что отдали 20 миллионов, сообщает Regnum со ссылкой на данные Центрального банка (CBCG).

Теги: черногория, россияне, санкции, недвижимость



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