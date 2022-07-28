В Екатеринбурге ушел из жизни заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Владимир Блинков

На 44 году жизни в Екатеринбурге скончался заслуженный тренер России по пауэрлифтингу, Чемпион и рекордсмен чемпионатов Мира, Европы, России, Судья Международной категории Национальной ассоциации пауэрлифтинга России, а также доцент кафедры "Физической культуры" Владимир Блинков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета. Трагедия произошла 25 июля.

"За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в развитие спорта нашего университета. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам, Владимир Владимирович, пользовался у коллег и студентов заслуженным авторитетом и уважением. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. Коллектив кафедры "Физической культуры" глубоко скорбит по поводу кончины нашего коллеги", - говорится в сообщении.

Блинков начал работать старшим преподавателем на кафедре "Физического воспитания, ВК и ЛФК" в 2009 году, а в 2015 году был повышен до доцента кафедры. Был руководителем Спортивного клуба "Уральский медик" и тренером по пауэрлифтингу студентов и преподавателей УГМУ.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Владимира Владимировича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего университета", - добавили в пресс-службе.