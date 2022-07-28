В Екатеринбурге ушел из жизни заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Владимир Блинков

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Владимир Блинков (2022) | Фото: Уральский государственный медицинский университет

В Екатеринбурге ушел из жизни заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Владимир Блинков

На 44 году жизни в Екатеринбурге скончался заслуженный тренер России по пауэрлифтингу, Чемпион и рекордсмен чемпионатов Мира, Европы, России, Судья Международной категории Национальной ассоциации пауэрлифтинга России, а также доцент кафедры "Физической культуры" Владимир Блинков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета. Трагедия произошла 25 июля.

"За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в развитие спорта нашего университета. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам, Владимир Владимирович, пользовался у коллег и студентов заслуженным авторитетом и уважением. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. Коллектив кафедры "Физической культуры" глубоко скорбит по поводу кончины нашего коллеги", - говорится в сообщении.

Блинков начал работать старшим преподавателем на кафедре "Физического воспитания, ВК и ЛФК" в 2009 году, а в 2015 году был повышен до доцента кафедры. Был руководителем Спортивного клуба "Уральский медик" и тренером по пауэрлифтингу студентов и преподавателей УГМУ.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Владимира Владимировича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего университета", - добавили в пресс-службе.

Теги: смерть, Екатеринбург, заслуженный тренер, пауэрлифтинг, Владимир Блинков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети