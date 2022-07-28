28 Июля 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Киев готов "в случае необходимости" нанести удар по военным объектам на территории РФ – секретарь СНБО

Украинские власти заявили, что "в случае необходимости" у них хватит воли для нанесения ударов по военным объектам на территории России, с которых, как считают в Киеве, обстреливают Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"То, что касается воли, она у нас есть. <...> И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому", - приводит цитату Данилова РБК.

Ранее сообщалось, что ряд вооружений, например, РСЗО HIMARS западные страны поставляют Украине на условии неприменения для ударов по российской территории.

При этом сообщения об украинских минометных обстрелах или диверсиях с помощью беспилотников на территории граничащих с Украиной российских регионов приходят практически ежедневно.

Теги: снбо, украина, военные действия, военный объект, киев



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