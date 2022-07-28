Андрей Косилов покинул пост гендиректора "Равис"

Андрей Косилов покинул должность гендиректора "Равис". Он назначен президентом агрохолдинга, сообщили в пресс-службе компании.

Косилов возглавлял "Равис" десять лет.

Новым генеральным директором назначен Андрей Ишмаметьев, который работает в компании с 1994 года.

Напомним, в январе 2022 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего вице-губернатора Челябинской области, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова 3,1 млн рублей морального вреда в пользу семьи пострадавшей в ДТП девушки.

Авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение. В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести.

10 февраля 2021 года Аргаяшский районный суд признал Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб.