На Среднем Урале на игравшую девочку рухнул забор частного дома

На Среднем Урале прокуратура разбирается в обстоятельствах травмирования пятилетней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось вечером 27 июля в Каменске-Уральском: ребенок в ходе игры случайно задел подпорку забора частного дома по улице Средний проезд. В результате часть забора рухнула на несовершеннолетнюю. Девочку отвезли в больницу.

К счастью, тяжелых повреждений у нее не оказалось. С диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника" ребенок направлен домой и будет амбулаторно наблюдаться у хирурга.

Сейчас прокуратурой Каменска-Уральского начата проверка по факту инцидента. Уже установлено, что родители девочки на учете в органах системы профилактики не состояли.