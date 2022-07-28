Египет расторг контракт по закупке 240 тонн украинской пшеницы, - Reuters

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, сообщает Reuters.

По данным источника агентства, в декабре прошлого года руководство Египта приобрело у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако в связи с событиями на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Контракты с украинской стороной заключили компании Nibulon и Inerco. Они должны были осуществить доставку пшеницы, несмотря на отсутствие в договорах пункта о форс-мажоре. Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило их "от договорных обязательств", пишет Regnum.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялась церемония одновременного подписания двух документов по морским поставкам украинского зерна и снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

По данным СМИ, первый корабль с украинским зерном может выйти из черноморских портов уже на этой неделе.