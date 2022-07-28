28 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
Триатлон (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

На URALMAN SHARTASH приедет шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков

На соревнования по триатлону URALMAN SHARTASH приглашенным гостем станет российский пловец, заслуженный мастер спорта России Юрий Прилуков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил организатор и спонсор мероприятия, депутат гордумы Алексей Вихарев.

Прилуков является шестикратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Уже в эту субботу в 15.00 - за день до состязаний, спортсмен проведет мастер-классы для участников соревнований. А для гостей и детей уже подготовлена викторина и развлекательная программа.

Напомним, что 31 июля в Екатеринбурге, на территории Шарташского лесопарка, впервые пройдут соревнования по триатлону в городской черте. Организаторы подготовили две дистанции: SPRINT, где спортсменам предстоит преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом, а также OLYMPIC - 1,5тыс. м вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. В соревнованиях примет участие и сам Вихарев.

Триатлон(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Триатлон(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Триатлон(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Дважды участвовал в международных соревнованиях по триатлону. В России этот вид спорта также развивается, и здорово, что Екатеринбург вошел в число городов, где будут проходить такие старты. С удовольствием поддержал организаторов гонки и сейчас активно готовлюсь к триатлону на Шарташе: 31 июля побежим, поедем, поплывем", - рассказал депутат.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

О деталях соревнования можно подробнее узнать на сайте организаторов. Там же предусмотрена и онлайн-регистрация, которая закроется по достижению лимита участников. В случае, если спортсменов не наберется, регистрация будет закрыта в 17.00 29 июля.

Теги: URALMAN SHARTASH, плавание, Юрий Прилуков, мастер-класс, триатлон



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