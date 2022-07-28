На URALMAN SHARTASH приедет шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков

На соревнования по триатлону URALMAN SHARTASH приглашенным гостем станет российский пловец, заслуженный мастер спорта России Юрий Прилуков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил организатор и спонсор мероприятия, депутат гордумы Алексей Вихарев.

Прилуков является шестикратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Уже в эту субботу в 15.00 - за день до состязаний, спортсмен проведет мастер-классы для участников соревнований. А для гостей и детей уже подготовлена викторина и развлекательная программа.

Напомним, что 31 июля в Екатеринбурге, на территории Шарташского лесопарка, впервые пройдут соревнования по триатлону в городской черте. Организаторы подготовили две дистанции: SPRINT, где спортсменам предстоит преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом, а также OLYMPIC - 1,5тыс. м вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. В соревнованиях примет участие и сам Вихарев.

"Дважды участвовал в международных соревнованиях по триатлону. В России этот вид спорта также развивается, и здорово, что Екатеринбург вошел в число городов, где будут проходить такие старты. С удовольствием поддержал организаторов гонки и сейчас активно готовлюсь к триатлону на Шарташе: 31 июля побежим, поедем, поплывем", - рассказал депутат.

О деталях соревнования можно подробнее узнать на сайте организаторов. Там же предусмотрена и онлайн-регистрация, которая закроется по достижению лимита участников. В случае, если спортсменов не наберется, регистрация будет закрыта в 17.00 29 июля.