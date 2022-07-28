В Кремле отказались комментировать возможный обмен Бута на Грайнер и Уилана

В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. "Без комментариев", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденных в России.

В других российских структурах, например, в Общественной наблюдательной комиссии Московской области тоже пока не подтверждали, что ведутся какие-либо переговоры об обмене.

В апреле этого года Россия и США обменялись заключенными. В РФ отправился летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы. Его обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России 9 лет колонии.