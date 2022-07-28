Возле "Екатеринбург-Арены" открылся временный МФЦ для оформления Fan ID

В ближайшие дни у стадиона "Екатеринбург-Арена" будет работать МФЦ для оформления цифровой "карты болельщика". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Напомним, что уже завтра состоится первый в истории чемпионатов России матч с допуском зрителей по Fan ID. В таком формате пройдет игра "Урала" и "Краснодара". "Карту болельщика" необходимо иметь для покупки билета и доступа на стадион. Оформить ее можно в любом МФЦ в Екатеринбурге, а начиная с сегодняшнего дня временный центр будет размещен рядом с "Екатеринбург-Ареной".

Работать он будет два дня: 28 июля с 10:00 до 22:00 и 29 июля с 10:00 до 20:00. А непосредственно в день игры на гейте №5 будет располагаться Центр поддержки болельщиков. Там можно будет задать вопросы о "карте болельщика" и формированию входных документов на матч.

Напомним, Fan ID нужно оформлять не только зрителям, но и журналистам, сотрудникам клуба и стадиона, а также представителям команд, включая и самих футболистов. Ранее в "Урале" заверили, что всем игрокам уже сделали заветную карту.