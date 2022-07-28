28 Июля 2022
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Политика Украина
Карта, Украина (2022) | Фото: t.me/medvedev_telegram

Территория Украины будет состоять из Киевской области, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поразмышлял о территориальном будущем Украины.

"В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рисунок №1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рисунок №2)", - написал Медведев.

К своей короткой публикации он приложил два рисунка с картами Украины. На первой в её составе есть Крым, на второй же вся страна "скукожилась" до Киевской области.

Карта, Украина(2022)|Фото: t.me/medvedev_telegram

Карта, Украина(2022)|Фото: t.me/medvedev_telegram

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, карта



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