Территория Украины будет состоять из Киевской области, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поразмышлял о территориальном будущем Украины.

"В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рисунок №1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рисунок №2)", - написал Медведев.

К своей короткой публикации он приложил два рисунка с картами Украины. На первой в её составе есть Крым, на второй же вся страна "скукожилась" до Киевской области.