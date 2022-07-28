28 Июля 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

СМИ: вскрыта группа украинских агентов, наводивших удары по Херсону

Силовики России выявили группу агентов из Украины, которой управляла женщина.

Они занимались корректировкой ракетно-артиллерийского огня, ведшегося украинскими подразделениями по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Андрей Тикунов 1990 года рождения был задержан при попытке видеосъемки у военного объекта. Как оказалось, он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области.

Тикунов с началом российской специальной военной операции на Украине подписался на один из Telegram-каналов, в котором всем желающим предлагалось размещать сведения о дислокации российских военных в Херсонской области. "Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "Камаз", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил", - сказал Тикунов.

По его словам, вскоре ему позвонила неизвестная женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Тот согласился и впоследствии снял несколько блокпостов с российскими военными, которые занимались раздачей гуманитарной помощи местным жителям.

Как признался корректировщик, он снимал в Херсоне не только российских военных, общавшихся с местными мирными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги.

Как установлено, женщиной оказалась Валерия Маслова, ранее числившаяся кадровой военнослужащей украинской 11-й бригады армейской авиации "Херсон". Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Российской Федерацией.

Маслова поощрила Тикунова денежным переводом в размере 550 гривен за ранее предоставленную им информацию о координатах размещения российских войск. Информация от Тикунова после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки министерства обороны Украины предавалась украинским военным для нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск.

Сама Маслова в конце мая вместе с мужем, майором Александром Черкасским, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой, сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время, сообщает РИА "Новости".

Теги: Херсон, Украина, армия, спецоперация



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