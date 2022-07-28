В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов

В кинотеатрах России необходимо разрешить показ западных фильмов без согласования с их правообладателями.

Соответствующее предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры. При этом правообладателям будет предложено завести в РФ счета для последующего получения процента с показа. Из письма в адрес Ольги Любимовой следует, возобновление в кинотеатрах показа российских фильмов - недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката в стране.

Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката, так как им не удается заместить объем фильмов, резко ушедших из проката.

"Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России", - отметил Хамзаев. По его словам, инициативу поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА "Новости".

Ранее Швыдкой также говорил, что для спасения кинотеатров России сегодня необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.