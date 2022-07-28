28 Июля 2022
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Экономика В России
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов РФ

В некоторых городах России из продажи исчезли ряд моделей смартфонов Samsung.

Из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей. Так, по информации "М.Видео-Эльдорадо", жителям Уфы сейчас предлагается приобрести смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой на 31 июля — 1 августа. В Нижнем Новгороде в наличии только отдельные модели Samsung "S-серии", а бюджетных вариантов "серии-A" нет.

В сети "Ситилинк" в Перми доступны только некоторые модели Samsung "A-серии" и Samsung Galaxy S21+. Жители Челябинска на сайте МТС могут приобрести Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Gb, только забрав его самостоятельно 31 июля без доставки. С ожидаем в два-четыре дня продает модель Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ и "МегаФон" жителям Омска. У "Связного" модели Samsung Galaxy S22 Ultra 12 нет в наличии. В интернет-магазине "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2) наличие моделей предлагается уточнять в конкретных салонах. При этом в Москве подобных трудностей не наблюдается.

В офлайн-магазинах ретейлеров МТС, "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "ВымпелКома", "Т2 РТК Холдинга" и "МегаФона", например, в Челябинске ограниченность выбора особенно заметна в ценовой категории смартфонов до 50 тыс. руб.

Главная причина проблем с ассортиментом — отсутствие официальных поставок Samsung. Эта компания объявила о прекращении поставок своей продукции 5 марта, объяснив решение "геополитическими событиями", сообщает РБК.

Напомним, в России продажи новых смартфонов во II квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет.В рублях этот показатель снизился "до уровня пандемийного 2020 года".

Теги: Samsung, смартфоны



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