28 Июля 2022
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Экономика В России
Колесо самолета (2022) | Фото: Накануне.RU

В России могут отменить льготы для авиации и авиапрома

Авиация России и авиапром могут лишиться ряда налоговых и таможенных послаблений.

Речь идет о возможном возврате к уплате пошлины при ввозе гражданских авиалайнеров, авиадвигателей и комплектующих, а также о возобновлении сбора НДС при продаже, передаче в лизинг и производстве самолетов в стране. Данный вопрос будет обсуждаться на совещании с представителями Министерства финансов РФ, следует из письма Минтранса в авиакомпании.

Ведомство формирует позицию по этому вопросу и запросило мнение перевозчиков. Бизнес идею не поддержал и считает ее вредной. Как говорят представители авиакомпаний, ввезти новые самолеты в страну и пополнить бюджет таможенными сборами в ближайшие годы всё равно не получится, а вот импортные запчасти будут необходимы для обслуживания действующего иностранного парка.

В настоящее время импортеры в страны Евразийского экономического союза (в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) освобождены от уплаты ввозной пошлины при поставках гражданских самолетов, авиадвигателей и комплектующих (решением комиссии Таможенного союза от 2009 года).

Кроме того, в России обнулен НДС при ввозе самолетов и авиадвигателей из-за границы, при их продаже или поставках в лизинг внутри страны. Нулевой НДС также применяется к производству, ремонту или модернизации авиатехники (ст. 150 и ст. 164 Налогового кодекса РФ соответственно), сообщают "Известия".

Напомним, Министерство финансов России не согласовало предложенный Минтрансом и Росавиацией проект, согласно которому предполагается выделить аэропортам 10 млрд руб. субсидий.

Теги: авиация, авиапром



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