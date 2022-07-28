28 Июля 2022
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Общество В России
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Кабмин обсудит законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов

Российское правительство 28 июля рассмотрит проект закона "Об обращении лекарственных средств".

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, разработка документа направлена на обеспечение возможности дистанционной торговли рецептурными лекарственными препаратами.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Документ предусматривает запуск дистанционной торговли рецептурными препаратами в пилотных регионах - Москве, Московской и Белгородской области.

Законопроектом предусмотрен ряд исключений для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте.

Теги: лекарства, медицина, рецептурные препараты



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