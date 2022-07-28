28 Июля 2022
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Политика В России
цик, центризбирком, логотип, выборы (2021) | Фото: 5 канал

СМИ: Центризбирком сформировал комиссию для электронного голосования

Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, которую, как и в 2021 году, возглавил бывший замминистра связи Илья Массух.

Она будет работать в предстоящий единый день голосования в регионах, голосующих через федеральную платформу. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Электронное голосование также будет применяться и на муниципальных выборах в Москве, которая использует для него собственную платформу.

Мосгоризбирком планирует утвердить свой порядок электронного голосования 28 июля. Всего в этом году ДЭГ будет применяться в общей сложности на 290 кампаниях.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вновь призвала партии готовить для электронного голосования грамотных наблюдателей. А КПРФ традиционно призывает своих избирателей отказаться от такого вида волеизъявления и приходить на традиционные участки.

При этом дистанционному электронному голосованию рады у "Новых людей": там уверяют, что электронно за их партию голосуют лучше, чем вживую.

ЦИК считает, что с ДЭГ осталась только одна нерешенная проблема: как подводить результаты не одновременно, а по мере завершения голосования в зависимости от часового пояса, сообщает "Коммерсант".

Ранее Памфилова сообщила, что регионы могут сами принимать решение о проведении на выборах-2022 многодневного голосования.

Теги: ДЭГ, электронное голосование, выборы



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