СМИ: Центризбирком сформировал комиссию для электронного голосования

Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, которую, как и в 2021 году, возглавил бывший замминистра связи Илья Массух.

Она будет работать в предстоящий единый день голосования в регионах, голосующих через федеральную платформу. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Электронное голосование также будет применяться и на муниципальных выборах в Москве, которая использует для него собственную платформу.

Мосгоризбирком планирует утвердить свой порядок электронного голосования 28 июля. Всего в этом году ДЭГ будет применяться в общей сложности на 290 кампаниях.

Председатель ЦИК Элла Памфилова вновь призвала партии готовить для электронного голосования грамотных наблюдателей. А КПРФ традиционно призывает своих избирателей отказаться от такого вида волеизъявления и приходить на традиционные участки.

При этом дистанционному электронному голосованию рады у "Новых людей": там уверяют, что электронно за их партию голосуют лучше, чем вживую.

ЦИК считает, что с ДЭГ осталась только одна нерешенная проблема: как подводить результаты не одновременно, а по мере завершения голосования в зависимости от часового пояса, сообщает "Коммерсант".

Ранее Памфилова сообщила, что регионы могут сами принимать решение о проведении на выборах-2022 многодневного голосования.