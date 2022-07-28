Минфин не согласовал выделение 10 млрд рублей субсидий аэропортам

Министерство финансов России не согласовало предложенный Минтрансом и Росавиацией проект, согласно которому предполагается выделить аэропортам 10 млрд руб. субсидий.

В настоящее время межведомственная работа по проекту продолжается. Причины такого решения не называются. Минфин изучил отчетности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них "все не так уж и плохо", и поставил этот проект на паузу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Напомним, Министерство транспорта и Росавиация совместно с профильными ассоциациями по поручению главы кабина РФ Михаила Мишустина готовят проект постановления по поддержке воздушных гаваней в условиях санкций Запада. В отличие от закрытых на время СВО аэропортов юга России, действующие воздушные гавани пока не получили от государства ни рубля. Им могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами.