Минфин может исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ

Счетная палата предложила Министерству финансов России исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели ограничительные меры против России, следует из отчета контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств ФНБ.

В рекомендациях аудиторов говорится, что Минфину при участии Банка ЦБ до 29 июля текущего года необходимо проанализировать структуру активов и исключить из ее состава доли заблокированных ресурсов. Речь идёт о евро, фунтах и иене.

На практике министерству нужно будет принять решение, как изменить структуру ФНБ таким образом, чтобы там не оставалось активов в валютах стран, которые ввели против Москвы санкции, либо скорректировать постановление правительства, которое определяет порядок управления средствами фонда.

При этом эксперты призывают вкладывать в рублевые активы, юани и золото, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что накопленные в предыдущие, благополучные годы средства ФНБ активно используются сейчас и будут также активно использоваться еще в ближайшие года два.