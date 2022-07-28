СМИ: Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер

Американский президент Джо Байден лично поддержал идею обменять российского бизнесмена Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Соответствующее предложение было направлено Москве в июне, сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Они не стали раскрывать детали, отметив лишь, что ожидают ответа от российских властей.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Бута предложено обменять на Уилана и Грайнер. "Администрация Байдена предлагает России торговца оружием в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее глава подмосковной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Леонов не подтвердил сообщения о возможных переговорах по обмену осужденного в США Виктора Бута на находящуюся в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.