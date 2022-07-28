Минэкономразвития: ВВП России в июне снизился на 4,9%

В июне ВВП России сократился на 4,9% в годовом выражении.

Как следует из обзора "О текущей ситуации в экономике" Минэкономразвития, в мае падение этого показателя составило 4,3%, в апреле – 2,8%. Этому предшествовал рост ВВП на 1,3% в марте, 4,1% в феврале и 5,7% в январе.

Отмечается, что в июне экономическая активность в стране поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% г/г после -2,4% г/г в мае), а в сельском хозяйстве в прошлом месяце наблюдался аналогичный маю рост выпуска на 2,1%.

В обрабатывающей промышленности в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранился на уровне 2021 года, в то время как в экспортно-ориентированных отраслях и отраслях с большой долей промежуточного импорта спад только ускорился.

Объемы оптовой торговли и грузооборота транспорта в июне снизились до 5%, а в строительстве рост остановился. По данным ведомства, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае–июне упал примерно на 7% преимущественно за счет сокращения оборотов в розничной торговле.

В середине июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика проходит кризис лучше, чем ожидалось, соответственно, прогнозы по падению ВВП по итогам года могут быть скорректированы.