28 Июля 2022
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Политика Свердловская область
Ростелеком (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Распределительные шкафы "Ростелекома" в Нижнем Тагиле оформят специально разработанным визуалом

Компания «Ростелеком» оформит десять собственных распределительных шкафов в Нижнем Тагиле специально разработанным визуалом. Необычный узор – «Уральский паттерн» – создали уличные художники на основе форм заводских изделий и традиционного орнамента.

Уникальность проекта «Уральский паттерн» заключается не только в оригинальном узоре, но и расположении рисунков. Если сфотографировать все телеком-шкафы «Ростелекома» и выстроить их в определенном порядке, то можно получить одно общее неповторимое полотно.

Художники оформят уникальным узором распределительные шкафы, которые расположены в центральной части Нижнего Тагила. Новые арт-объекты появятся на проспектах Ленина, Мира, Строителей, улицах Октябрьской революции и Первомайской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком".

визуал, ростелеком, нижний тагил(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» подчеркивает: "Команда "Ростелекома" на постоянной основе строит и модернизирует линии связи. Исторически наша компания присутствует во всех городах Свердловской области, но каждый год мы совершенствуем инфраструктуру как в Екатеринбурге, так и по всему региону. Сегодня Нижний Тагил – одна из оптических столиц Среднего Урала. В городе мы построили более 705 километров линий связи. Свыше 95 % семей города уже могут получать весь спектр наших телеком-услуг. Одним из элементов сетей "Ростелекома" являются распределительные шкафы. Разработанный визуал как нельзя лучше сочетается с сильным уральским характером Нижнего Тагила. Наши арт-объекты станут настоящим подарком городу к его 300-летнему юбилею».

Компания «Ростелеком» не в первый раз делает проекты, которые украшают городские пространства. В прошлом году на здании провайдера появился «Цифровой Давид». Граффити стало одним из культурных символов Челябинска.

Теги: ростелеком, распределительные шкафы, юбилей нижнего тагила,



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