27 Июля 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Испания выдала России обвиняемую в многомиллионной краже из тюменского банка

Из Испании в Россию экстрадирована гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Ее обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление было совершено в 2018 году, когда обвиняемая занимала должность исполняющей обязанности председателя правления одного из тюменских банков.

По версии следствия, она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег. Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 млн рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках. Пропажу денег обнаружили лишь после выходных. За это время обвиняемая успела добраться на арендованном самолете до Москвы, а после - улететь за границу.

Следователем Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Трое участников хищения были задержаны и приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Инесса Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник объявлены в международный розыск по каналам Интерпола.

В сентябре минувшего года разыскиваемая задержана на территории Испании. Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов - сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.

Теги: Испания, Инесса Бранденбург, экстрадиция, кража, банк



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