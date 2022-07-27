Следователи возбудили дело из-за обрушения штукатурки на детей в подмосковном детском садике

27 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Центральный ФО В России Московская область
дети, детский сад, роснефть, игрушки, детская мебель (2018) | Фото:пресс-служба Роснефть

Следователи возбудили дело из-за обрушения штукатурки на детей в подмосковном детском садике

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения штукатурки на детей в детском садике, в поселке Боброво, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Ранее сообщалось, что 27 июля 2022 года во время тихого часа в одном из дошкольных учреждений, расположенных в городском округе Видное, произошел обвал штукатурки с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями проведен осмотр места, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз.

Теги: детский сад, штукатурка, тихий час, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2022 15:31 Мск В подмосковном детском садике на детей обвалилась штукатурка, есть пострадавшие


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети