Следователи возбудили дело из-за обрушения штукатурки на детей в подмосковном детском садике

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения штукатурки на детей в детском садике, в поселке Боброво, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Ранее сообщалось, что 27 июля 2022 года во время тихого часа в одном из дошкольных учреждений, расположенных в городском округе Видное, произошел обвал штукатурки с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями проведен осмотр места, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, а также истребована необходимая документация. Планируется назначение экспертиз.