27 Июля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Президент США вернулся к работе в очном режиме после заражения коронавирусом

Президент США Джо Байден вернулся к работе в очном режиме после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Мой тест на COVID-19 только что показал отрицательный результат после того, как я был в самоизоляции пять дней. К счастью, я теперь смогу вернуться к работе в очном режиме", - сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома. "Слава Богу, что у меня были слабо выраженные симптомы, я быстро выздоровел и отлично себя чувствую. В течение всего того времени, которое я провел в самоизоляции, я мог работать, выполнять должностные обязанности без каких-либо помех", - заявил американский лидер.

Байден призвал американцев прививаться и ревакцинироваться от коронавируса. Он завершил выступление словами: "А теперь я могу вернуться в Овальный кабинет [Белого дома]".

Напомним, 21 июля президент получил положительный тест на COVID-19. Ранее Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Теги: Байден, США, президент, COVID-19



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Ранее 21.07.2022 19:09 Мск Президент США Джо Байден заразился COVID-19


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