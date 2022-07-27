Из предвыборной гонки на пост губернатора Свердловской области выбыл один из кандидатов

Адвокат Иван Волков, выдвинувшийся на выборы губернатора Свердловской области от партии "Российский общенародный союз", не сможет принять участие в выборах главы региона. Кандидат сдал документы сегодня, однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома, предоставил не все необходимое - не хватает подписей в поддержку Волкова.

"27 июля 2022 года в Избирательную комиссию Свердловской области представил документы для регистрации кандидат на должность Губернатора Свердловской области Волков Иван Павлович, выдвинутый Региональным отделением в Свердловской области Общественной организации - Политической партии "Российский Общенародный Союз". Листы поддержки не представлены", - говорится в сообщении.



На проверку документов и принятие решения установлен срок в 10 дней, однако по закону, без собранных подписей нельзя быть зарегистрированным на выборах.

Отметим, что сегодня был последний день подачи документов для участия в выборах. Ранее это сделали действующий глава региона Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия"), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин ("Новые люди"). Все они, за исключением Куйвашева, уже получили регистрацию. Документы Куйвашева, сдавшего документы позже остальных, проверят в течение 10 дней.

Проведение выборов запланировано на 11 сентября.