27 Июля 2022
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Политика Свердловская область Уральский ФО
избирательная комиссия муниципального образования город екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.ru

Из предвыборной гонки на пост губернатора Свердловской области выбыл один из кандидатов

Адвокат Иван Волков, выдвинувшийся на выборы губернатора Свердловской области от партии "Российский общенародный союз", не сможет принять участие в выборах главы региона. Кандидат сдал документы сегодня, однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома, предоставил не все необходимое - не хватает подписей в поддержку Волкова.

"27 июля 2022 года в Избирательную комиссию Свердловской области представил документы для регистрации кандидат на должность Губернатора Свердловской области Волков Иван Павлович, выдвинутый Региональным отделением в Свердловской области Общественной организации - Политической партии "Российский Общенародный Союз". Листы поддержки не представлены", - говорится в сообщении.

На проверку документов и принятие решения установлен срок в 10 дней, однако по закону, без собранных подписей нельзя быть зарегистрированным на выборах.

Отметим, что сегодня был последний день подачи документов для участия в выборах. Ранее это сделали действующий глава региона Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия"), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин ("Новые люди"). Все они, за исключением Куйвашева, уже получили регистрацию. Документы Куйвашева, сдавшего документы позже остальных, проверят в течение 10 дней.

Проведение выборов запланировано на 11 сентября.

Теги: Избирком, кандидат, губернатор



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