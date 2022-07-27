Инфляция в России с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3%

Инфляция в России с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3% в годовом выражении против 15,39% неделей ранее, сообщает ТАСС.

На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило -0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3%

По данным Минэкономразвития РФ, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары (-0,43% по итогам недели) за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания. При этом в сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось, снизившись на 0,01%. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов.