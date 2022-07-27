Хроники градостроительных скандалов: петербуржцы отстояли в суде медсанчасть завода имени Калинина

Это не единственное историческое здание, за которое активисты борются в суде.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции не дал Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обесценить здание бывшей медсанчасти. Постройку на Васильевском острове должны вернуть в реестр объектов культурного наследия. Ранее решение КГИОП об исключении медсанчасти из списка ОКН отменил Городской суд Петербурга. Охранный статус не позволяет снести постройку и возвести на ее месте жилой дом.

Градозащитники во второй раз отстояли в суде здание бывшей медсанчасти № 1 завода имени Калинина, расположенного в переулке Одоевского. Официальной датой его постройки считается 1957 год, однако, по версии активистов, это дата реконструкции, а здание построено еще в середине XIX века. В 2009 году здание и прилегающий к нему зеленый участок приобрел девелопер. С тех пор здание успели внести в реестр ОКН и исключить его оттуда.

Градозащитники опасаются, что лишение охранного статуса приведет к сносу уникального образца сталинского неоклассицизма и появлению на его месте элитного жилья. Представители сферы недвижимости в свою очередь предполагают, что при невозможности сноса инвестор может реконструировать здание в апарт-отель. Сами горожане и активисты настаивают на медицинской функции постройки. Также они выступают за реставрацию прилегающего сада.

При этом депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, выступавший одним из истцов, не исключает попыток КГИОП обжаловать и это решение суда. Это не единственный объект, за который активисты борются с чиновниками, некоторые здания спасти не удалось. Так, с начала 2022 года под ковш пошли 6 построек, включая здание василеостровского хлебзавода (бывший манеж лейб-гвардии Финляндского полка), научно-исследовательский морской институт связи и телемеханики на территории «Ленэкспо», бани Екимовой и другие.

По мнению градозащитников, здания намеренно «омолаживают» в документах, чтобы их можно было не считать дореволюционными. Признание отсутствия ценности дает право застройщикам демонтировать исторические дома и застроить выгодные локации элитными ЖК. Активными сносами исторических домов по всему городу уже заинтересовался Следственный комитет.

Примечательно, что многие снесенные объекты находились в хорошем функциональном состоянии. Чего не скажешь об объектах, охранный статус которых никто не берется оспаривать. Снести их не могут, однако и приводить в порядок архитектурные жемчужины город не торопится. В лучшем случае ответственность за их реконструкцию перекладывают на инвесторов. Для этого, например, реализуется программа льготной аренды «Рубль за метр».

Однако, по словам экспертов, подводных камней тут больше, чем эффекта. Даже в таких случаях не обходится без судов. Так, на текущий момент ряд компаний оспаривает в суде итоги торгов на право реконструкции ансамбля Конюшенное ведомство. Объект сам по себе проблемный, его не могут восстановить более 10 лет. И дело не в отсутствии желающих вложиться: Конюшенное уже пытались реконструировать на инвесторские средства. Процесс тормозит очередная затяжная конфронтация между чиновниками, градозащитниками и бизнесом.

Изначально здание освободили от арендаторов, чтобы переделать в апарт-отель. Но работы заморозили из-за протестов активистов. Альтернативные проекты по превращению Конюшенного в общественное пространство не нашли поддержки чиновников. В результате вместо концессии с местным бизнесом город отдал здание в аренду московской фирме. Причем, насчет будущих функций Конюшенного известно лишь то, что они могут быть любыми. Такой итог не удовлетворил ни конкурентов победителя торгов, ни горожан, которые годами боролись против «любой коммерции».

При этом инвесторы не раз жаловались на отсутствие реальной поддержки проектов, связанных с реконструкцией ОКН. Работа с такими объектами несет множество рисков, включая возможность возврата здания городу в любой момент. Таким образом на сегодня в Петербурге исторические здания активнее и быстрее демонтируют, чем реставрируют.