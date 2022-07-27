27 Июля 2022
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Политика В России
Владимир Кара-Мурза (2015) | Фото:wikipedia.org

В отношении Владимира Кара-Мурзы* возбудили еще одно уголовное дело - адвокат

В отношении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов) возбуждено новое уголовное дело – об осуществлении деятельности нежелательной организации. Подробностей о деле ни сам Кара-Мурза*, ни его защита пока не знают, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Кара-Мурза* уже несколько месяцев находится в СИЗО, его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации на территории Украины. Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ.

"Установлено, что 15 марта 2022 года Кара-Мурза* в публичном выступлении перед членами Нижней палаты Легислатуры Аризоны (США) распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами России на Украине", - сообщал Следственный комитет РФ.

Теги: владимир кара-мурза, уголовное дело, нежелательная организация



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