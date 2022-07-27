27 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Замначальника отдела полиции в Челябинске отправили под домашний арест по делу о получении взятки

В Челябинской области заместителю начальника отдела полиции Калининский предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку частями в сумме более 150 тысяч рублей от предпринимателя за общее покровительство в сфере торговли и не привлечение к установленной законом ответственности.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Вину он не признал.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУ МВД России.

Теги: отдел полиции, взятка, уголовное дело,



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