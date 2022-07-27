В Роспотребнадзоре не видят необходимости в возвращении ковид-ограничений

Необходимости возвращать ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне нет, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, резкого роста заболеваемости COVID-19, как в январе при смене "дельты" на "омикрон", в России не наблюдается.

Пшеничная также добавила, что новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, передает ТАСС.

Напомним, в России уже несколько недель наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Специалисты объясняют это появлением новых подштаммов, снижением уровня коллективного иммунитета, а также ослаблением профилактики.