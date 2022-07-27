27 Июля 2022
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Общество Челябинская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

В Челябинске возбудили дело по картелю на аукционе филиала Росгранстроя

В Челябинске УФАС возбудило дело по картелю на аукционе филиала ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Торги были объявлены в марте 2022 года. Начальная цена контракта – 20,4 млн рублей.

По предварительным данным, три хозяйствующих субъекта заключили антиконкурентное соглашение. При подаче ценовых предложений они применили стратегию группового поведения "таран". Для этого компании использовали аукционного робота. Два участника в короткий промежуток снизили цену контракта на 78,5%, чтобы устранить добросовестных участников торгов.

Эти участники были отклонены от участия по причине несоответствия заявок, а контракт заключен с третьей компанией, снизившей цену только на 2,6 %.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.

Теги: картель, аукцион, УФАС,



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